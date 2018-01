TV-Tipp: Black Sabbath – „The End of The End“ auf Arte

Black Sabbath: The End of The End

„The End of the End“ war, wie der Name schon verlauten lässt, die letzte Tour von Black Sabbath. Nach einer fast 50 Jahre währenden Karriere beendete die Metalband am 4. Februar 2017 alles dort, wo es auch begann: auf einer Bühne in Birmingham.

Der Film von Dirk Carruthers zeigt das aufwühlende Konzert, dazu Interviews mit Ozzy Osbourne, Tony Iommi und Geezer Butler.

Freitag, 12. Januar um 21:45 auf Arte

Verfügbar von 12.01.2018 bis 13.03.2018 in der Mediathek