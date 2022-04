TV-Tipp: „Star Wars: Episode I — Die dunkle Bedrohung“ – der unterschätzte Klassiker

Mit „Star Wars: Episode I — Die dunkle Bedrohung“ zeigt ProSieben am 29. April 2022 den ersten Teil der Prequel-Reihe der George-Lucas-Saga. Empfehlung der Redaktion „Star Wars“: Bewohner beklagen „intergalaktisches Kriegsgebiet“ in Kleinstadt

Als der Krieg der Sterne nach 16 Jahren wieder auf die Leinwand zurückkehrte, waren die Erwartungen naturgemäß galaktisch hoch. Schließlich war niemand geringeres als „Star Wars“-Schöpfer George Lucas wieder als Regisseur und Drehbuchautor mit an Bord. Auch um die Musik von „Star Wars: Episode I – The Phantom Menace“ — so der englische Originaltitel — musste man sich keine Sorgen machen, schließlich kehrte der legendäre Komponist der Originalfilmmusik, John Williams, ebenfalls zurück.

Warum „Star Wars – die Rückkehr der Jedi-Ritter“ besser ist als „Star Wars“:

Wie es die Bezeichnung Prequel schon verrät, handelt es sich um die Vorgeschichte der originalen Star-Wars-Filme, die zwischen 1977 und 1983 in die Kinos kamen. Die Handlung findet etwa drei Jahrzehnte vor den Geschehnissen in „Krieg der Sterne“ statt. Der Planet Naboo hat mit der Belagerung durch die Handelsföderation zu kämpfen. Schlichten soll den Konflikt Jedi-Meister Qui-Gon Jinn sowie sein Schüler Obi-Wan Kenobi.

Mit den Verhandlungen wird’s allerdings nichts — denn die Handelsföderation geht auf militärischen Konfrontationskurs und versucht die beiden Jedi zu töten. Deren Ausweg: Die Flucht auf den Planeten Tatooine — einem gesetzlosen, nicht unbedingt gemütlichen Planten. Von da an beginnt die Suche nach Ersatzteilen für ihr Raumschiff sowie Ideen zur Befreiung des Heimatplaneten. Es folgen für die Jedi teils erfreuliche, teils weniger erfreuliche Zusammentreffen — mit Anakin Skywalker, Darth Maul und vielen anderen… und das Schicksal nimmt seinen Lauf.

Weitere Infos

In „Star Wars: Episode I — Die dunkle Bedrohung“ zu sehen: Liam Neeson als Qui-Gon Jinn, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und NAtalie Portman als Königin Padmé Amidala. In weiteren Rollen: Jake Lloyd, Pernilla August, Frank Oz, Ian McDiarmid sowie Keira Knightley.

„Star Wars: Episode I — Die dunkle Bedrohung“ ist am 29. April 2022 ab 20:15 auf ProSieben zu sehen.