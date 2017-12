U2 covern „What’s Going On“ von Marvin Gaye: Hier hören!

„Sunday Bloody Sunday“ in der Berliner U-Bahnlinie U2: U2 stoppen den Verkehr mit Überraschungsperformance

U2-Sänger Bono und Gitarrist The Edge stellten sich in Berlin den Fragen der Fans – in einem Sonderzug der Linie U2. Am Bahnsteig der Deutschen Oper spielten sie dann drei Songs in Akustikversionen