Können U2-Fans bald die Geschichte ihrer Lieblingsband als Musical erleben? Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. und Adam Clayton sollen ein ganz besonderes Projekt in Planung haben: Zum 45. Jubiläum im September 2021 soll es ein Musical rund um die Entstehungsgeschichte der Band geben. Das berichtet die Fan-Website u2tour.de, die sich dabei laut eigenen Angaben auf „zuverlässige Quellen“ stützt.

Aufführung in Dublin

Wie die Website berichtet, könnte die Aufführung im Bord Gais Energy Theatre – dem ehemaligen Grand Canal Theatre – in der irischen Hauptstadt Dublin stattfinden. Ob U2 für das Musical mit dem Produzenten Ryan Tedder (der schon an den letzten beiden Alben „Songs Of Innocence" und „Songs Of Experience" beteiligt war) zusammenarbeitet, ist bis dato nicht bekannt. Ebenso unklar ist, inwieweit U2 an dem Stück mitarbeiten werden – und ob es im Rahmen der Aufführung vielleicht sogar neue Songs der Iren geben könnte.

Weitere Details

Der kolportierte Titel des Musicals: „North Side Story“ – offensichtlich eine Anspielung auf das bekannte Musical „West Side Story“. Laut „u2tour.de“ ist es möglich, dass im Musical einige Erzählstränge der Touren der Jahre 2015 und 2018 in die Handlung eingearbeitet werden.

Bono und The Edge mit Musicalerfahrung

Arbeitserfahrung in punkto Musicals hätten zumindest Bono und The Edge. 2011 feierte das Musical „Spider-Man: Turn Off The Dark“ am New Yorker Broadway Premiere. Die beiden hatten für das Musical die Musik geschrieben. U2 wären nicht U2, wenn das Musical nicht zumindest in einer Hinsicht mit einem absoluten Superlativ auffahren würde: Kein Musical in der Geschichte des Broadways hatte höhere Produktionskosten als „Spider-Man: Turn Off The Dark“. Kostenpunkt: Rund 70 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 64 Millionen Euro).