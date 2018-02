UB40: Neues Album „A Real Labour Of Love“ erscheint im März

Mit „A Real Labour Of Love“ bringen UB40 am 02. März eine neue Studioplatte heraus. Die erste Single „She Loves Me Now“ ist bereits im Netz zu finden und kann gestreamt oder heruntergeladen werden

Beide Platten waren zu ihrer Zeit in Großbritannien und auch weltweit ein riesiger Erfolg. Die UB40-Gründungsmitglieder Sänger Ali Campbell, der zweite Sänger Astro und Keyboarder Mickey Virtue UB40 wollen mit „A Real Labour Of Love" noch einmal an viele große Songs ihrer Vergangenheit erinnern, legen dabei aber einen Schwerpunkt auf die Reggae-Stücke aus den 1980er-Jahren. „Auf den ersten drei Alben waren hauptsächlich Songs, mit denen wir aufgewachsen sind", sagt Ali. „Das neue Album ist den Platten gewidmet, die wir hörten, als wir mit UB40 unterwegs waren."

Zwischen 1983 und 1998 produzierten UB40 insgesamt drei „Labour Of Love“-Platten – mit Hits wie „Cherry Oh Baby“ von Eric Donaldson, „Kingston Town“ von Lord Creator und „Come Back Darling“ . Ihre Reggae-Version von Neil Diamonds „Red Red Wine“ läuft auch heute noch im Radio rauf und runter.

Während auf der Platte vor allem die Stücke gewürdigt werden, die in den 1980ern in Jamaica auf der Straße gehört wurden, bekommen auch ältere Songs Platz. Zum Beispiel Stevie Wonders „A Place In The Sun“. Seit Astros Rückkehr im Jahr 2013 ist das Trio wieder richtig aktiv, mit Alben wie „Silhouette“ (2014) und „Unplugged“ (2016).

„A Real Labour Of Love“ ist John Johnson gewidmet

„A Real Labour Of Love“ wurde in den Dean Street und RAK Studios aufgenommen und abgemischt und von Ali produziert. Nicht zu vergessen ist, dass „A Real Labour Of Love“ auch mit dem Tod ihres langjährigen Posaunisten John Johnson verbunden ist. John spielte früher bei Simply Red und ist auf der neuen UB40-LP zu hören. Er verstarb aber am Vorabend eines Benefizauftritts, bei dem die Band Geld für seine Krebsbehandlung sammeln wollte. Nun ist ihm das Album gewidmet.