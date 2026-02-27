Udo Lindenberg geehrt: Wie Joachim Krol die Gala bewegte

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Am Donnerstagabend (26. Februar) hat die GEMA im Rahmen einer festlichen Gala am Potsdamer Platz in Berlin den „Deutschen Musik Autoren Preis“ (DMAP) vergeben – der renommierteste Musikpreis in der „E“- und „U“-Landschaft des Landes.

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Ehrung für Udo Lindenberg, der im Mai sein 80. Wiegenfest begeht.

Schauspieler Joachim Krol trat auf seine unvergleichliche Ruhrpott/Südstadt-Köln-Art ans Podium und gab eine Geschichte aus dem wahren Leben zum Besten.

„Können wir irgendwo bei euch poofen?“

Als Jung-Hippie war der mittlerweile 68-Jährige im Hohen Norden unterwegs. In Hamburg angekommen, fehlte es den Langhaarigen an Geld und Unterkunft.

Erste Adresse für die juvenilen Drop-outs war die hanseatische Jazz-Hochburg „Onkel Pö“. Hier versuchten Krol und sein Kumpel ihr Glück. Hinten im Eck saß eine illustre Gestalt, die sich als Udo Lindenberg herausstellen sollte.

Krol fasste sich ein Herz und sprach den damals noch semi-prominenten Jazzdrummer an: „Können wir irgendwo bei euch poofen?“

Pragmatiker Lindenberg hatte in seiner Wohnung zwar nichts mehr frei, doch bei einer befreundeten Band ging etwas. Der Beginn einer langen Freundschaft.