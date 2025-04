Val Kilmer schenkte uns den besten Shootout der modernen Western-Ära

Der Tod von Val Kilmer am Dienstag an einer Lungenentzündung im Alter von 65 Jahren traf Western-Filmfans besonders hart. In Tombstone aus dem Jahr 1993 lieferte Val Kilmer als tuberkulöser Zahnarzt und Spieler John Henry „Doc“ Holliday eine der unvergesslichsten Darbietungen in der Geschichte des Genres. Von Hustenanfällen, Alkoholismus und einer gesunden Portion Selbsthass geplagt, betonte Kilmers Darstellung die menschliche Schwäche einer Legende des Wilden Westens gegenüber männlicher Tapferkeit. Das soll nicht heißen, dass Kilmers Holliday, der mit seinem Colt .45 genauso schnell war wie mit seiner Zunge, nicht gefürchtet werden musste.

Kilmer spielte all diese Eigenschaften in der Schlüsselszene des Films aus. Einem intimen Duell von Mann zu Mann mit dem Revolverhelden Johnny Ringo (einem teuflischen Michael Biehn), das als die wohl beste Schießerei der modernen Western-Ära gilt. Auch wenn nur zwei Schüsse abgefeuert wurden.

Angeblich zurück auf der Ranch, bettlägerig aufgrund seiner Tuberkulose, taucht Holliday aus den Schatten der Hochebene Arizonas auf, um den blitzschnellen Ringo zu überraschen. Der wiederum erwartet hatte, mit Kurt Russells Wyatt Earp leichtes Spiel zu haben. „Ich hätte nicht gedacht, dass du das drauf hast“, spottet Ringo. Und geht davon aus, dass es sich bei der Silhouette um Earp handelt. „Ich bin dein Mann“, erwidert Kilmer als Holliday, bevor er mit einem breiten Akzent sagt: „Aber Johnny Ringo, du siehst aus, als wäre jemand über dein Grab gelaufen“, und fügt sofort ein paar oft wiederholte Zitate zum filmischen Kanon hinzu.

„Sag, wenn es so weit ist“

Während Ringo darauf besteht, dass der Kampf zwischen ihm und Earp stattfindet, sagt Holliday, nicht so schnell, Sir, und zitiert einen Streit, der früher im Film stattgefunden hat. „Wir haben ein Spiel begonnen, das wir nie zu Ende gespielt haben“, sagt Kilmer. Und fügt einen verletzlichen Husten als Ablenkungsmanöver hinzu. „Spiel um Blut.“

Und dann geht es los. Beide Männer umkreisen sich und taxieren den anderen, während sie mit den Händen auf ihre Perlmutt-Revolver tippen. „Sag, wenn es so weit ist“, sagt Holliday ruhig. Die Augen huschen. Die Brauen runzeln sich. Holliday lässt ein leichtes Grinsen aufblitzen, bevor er den Rauchwagen abzieht und einen Schuss in Ringos Stirn abfeuert. „Du bist kein Weichei!“, stachelt er ihn an, während Ringo wie ein Zombie nach vorne taumelt und seine Waffe vergeblich in den Boden entlädt.

Da Ringo tot ist, eilt Earp herbei. Zu spät für das, was sein eigener Tod gewesen wäre, wenn Holliday nicht seine Loyalität gezeigt hätte. „Oh, ich war nicht ganz so krank, wie ich es dargestellt habe“, sagt er zu Earp.