Van der Graaf Generator: Gesamtwerk von 1970-78 wird in einer Box veröffentlicht

Bereits 1967 gründete sich die britische Progressive-Rock-Band Van der Graaf Generator. Ihre wohl prägendste Zeit hatte die Gruppe in den 1970er-Jahren beim Musiklabel Charisma. Bis zu ihrer vorläufigen Trennung (eine von vielen in der Bandgeschichte) veröffentlichten Van der Graaf Generator acht Alben bei Charisma. Diese Platten, sowie eine Auswahl bisher unveröffentlichter Songs und Remixes, erscheinen am 03. September 2021 komplett neu abgemischt in einem schwergewichtigen 20-Disc-Boxset. Mit dabei sind auch drei Blu-Rays, auf denen alle erhaltenen Konzertaufnahmen und Promo-Filme der Band gesammelt sind.

Van der Graaf Generator blicken zurück auf über 50 Jahre Bandgeschichte

An der Zusammenstellung der Box, sowie den neuen Mixes in Stereo und 5.1 war auch die Band selbst beteiligt.

Europa-Tour 2022

Neben der Veröffentlichung ihres gesamten Frühwerks haben Van der Graaf Generator für das nächste Jahr eine Europa-Tour angekündigt. Den Anfang wird die Band allerdings schon mit einem Auftritt beim Beautiful-Days-Festival im August 2021 machen. Ein historisches Comeback – den letzten UK-Festivalauftritt hatten sie vor über 40 Jahren. „Das letzte UK-Festival, auf dem wir gespielt haben, war Reading ’76“, erzählt Drummer Guy Evans.

Die The Charisma Years 1970-1978-Box, sowie die Alben „H to He Who Am the Only One“, „Pawn Hearts“, „Godbluff“ und „Still Life“ als 3-Disc Special Editions, erscheinen am 03. September 2021.

