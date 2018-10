Veranstaltungs-Tipp: Das große Finale der ME-Klubtour in München – mit Mount Kimbie, Weval und weiteren Acts

Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr die MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow statt. Nachdem bereits in Berlin, Köln und Hamburg ausgelassen gefeiert wurde, folgt nun der krönende Abschluss am 25. Oktober 2018 im Blitz Club in München.

ME-Klubtour in München: Die Fakten

Line-Up:

MOUNT KIMBIE (DJ-SET)

WEVAL (DJ-SET)

KID SIMIUS (LIVE)

PEREL (HYBRID)

Datum und Uhrzeiten:

25. Oktober 2018

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

Aftershowparty: Ab 01:00 Uhr

Das britische Minimal-Duo Mount Kimbie zählt zu den Lieblingen der Kollegen von MUSIKEXPRESS und wird im Münchener Blitz Club auflegen. Außerdem dabei: Die Indie-Elektroniker von Weval, sowie der spanische Produzent und Marteria-Kollaborateur Kid Simius. Besonderes Highlight ist die aufstrebende Berliner DJ und Produzentin Perel, die mit ihrem 2018 erschienenen Debüt „Hermetica“ eines der elektronischen Alben des Jahres geschrieben hat und an der zukünftig wohl keiner mehr so leicht vorbeikommen wird.

So war es in Hamburg

Wer noch nie bei der MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow dabei war, bekommt in den Aftermovies einen guten Einblick. Hier der aktuelle Video-Nachbericht aus Hamburg:

