Verlosung: 30x Goodie-Bags anlässlich 50-Jahre-HipHop

Auf den 11. August 1973 werden die Anfänge des HipHop datiert. Kool DJ Herc soll vor fünfzig Jahren in der Bronx eine Geburtstagsfeier namens „Back to School Jam“ für seine kleine Schwester geschmissen und damit gleichzeitig die Geburt des Genres initiiert haben.

Universal Music ehrt edie Geschichte der Musikrichtung nicht nur in einer „Dedicated to Hip-Hop“-Edition ihrer Jahrestagung Universal Inside, sondern auch mit dem Album „Hip-Hop At Fifty (50 Jahre Hip-Hop)“. Darauf befinden sich viele Hits aus den Anfangsjahren des Genres.

Disc 1 1 Rapper’s Delight (Single Version) – The Sugarhill Gang 2 The Breaks – Blow, Kurtis 3 The Message – Grandmaster Flash & The Furious Five 4 Guess Who’s Back – Rakim 5 Intergalactic (Remastered 2005) – Beastie Boys 6 Gravel Pit (Radio Version) – Wu-Tang Clan 7 Regulate – Warren G 8 Get Me Home – Brown, Foxy 9 Push It (Radio Version) – Salt-N-Pepa 10 Fight The Power – Public Enemy 11 Fight The Power Disc 2 1 The Real Slim Shady – Eminem 2 X (Album Version) – Xzibit 3 Gimme Some More (Album Version) – Busta Rhymes 4 Ms. Jackson (Radio Mix) – OutKast 5 Beautiful – Snoop Dogg 6 Nuthin‘ But A „G“ Thang – Dr. Dre 7 Mama Said Knock You Out – LL Cool J 8 Paid In Full – Eric B. & Rakim 9 Da Rockwilder – Method Man 10 Straight Outta Compton (Remastered 2002) – N.W.A. 11 Da Rockwilder 12 Straight Outta Compton (Remastered 2002) 13 Straight Outta Compton (2002 Remaster) Disc 3 1 In Da Club – Cent, 50 2 No Diggity (Album Version) – Blackstreet 3 I Got 5 On It – Luniz 4 Fu-Gee-La – Fugees 5 X Gon‘ Give It To Ya – DMX 6 Super Freaky Girl – Minaj, Nicki 7 U Can’t Touch This – M.C. Hammer 8 How Many Licks? – Lil‘ Kim 9 Get Back – Ludacris 10 Can I Kick It? – A Tribe Called Quest Disc 4 1 MfG (Radio Edit) – Fantastischen Vier, Die 2 Ahnma – Beginner 3 Cruisen – Massive Töne 4 Bon Voyage – Deichkind 5 Dickes B (Single Version) – Seeed 6 2002 – Sido 7 A-N-N-A (Radio Version 97) – Freundeskreis 8 Ohne Dich – KASIMIR1441 9 Bamba – Luciano 10 HUMBLE. – Lamar, Kendrick 11 Locked Up (Album Version) – Akon

ROLLING STONE verlost dreißig Goodie-Bags, in denen sich die Platte „Hip-Hop At Fifty (50 Jahre Hip-Hop)“ auf Vinyl befindet sowie ein Kartenspiel. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „HipHop“ angeben. Einsendeschluss ist der 02.10.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!