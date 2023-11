Verlosung: 3x Blu-rays von „Sympathy for the Devil“

Nicolas Cage und Joel Kinnaman in "Sympathy for the Devil"

Bald erscheint Oscarpreisträger Nicolas Cage wieder auf der großen Leinwand. Der Psycho-Thriller „Sympathy for the Devil“, in dem er – mit seinem gewollten Overacting – einen unerwünschten Fahrgast verkörpert, startet am 09. November im Kino. Ab dem 23. November ist der Film, der unter der Regie von Yuval Adler entstand, auch als DVD und Blu-ray erhältlich.

Was tun, wenn ein irrer Fremder dich in deinem eigenen Auto zur Geisel nimmt? Und das auch noch, während deine hochschwangere Frau im Krankenhaus liegt und euer gemeinsames Kind gebärt? Diese Frage muss sich David Chamberlain (gespielt von Joel Kinnaman) stellen, als ein mysteriöser Fahrgast (Nicolas Cage) in sein Auto steigt und ihn mit einer Waffe bedroht. Seine panische Antwort darauf: Befehle befolgen und losfahren! Der Film begleitet das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den zwei Hauptdarstellern auf ihrer Fahrt nach Boston.

Der Trailer zu „Sympathy for the Devil“:

