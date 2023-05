Verlosung: 3x CD + DVD zum neuen Hollywood-Vampire-Album „Live In Rio“

Die Hollywood Vampires bringen am 2. Juni ihr neues Album „Live In Rio“ auf den Markt. Die gebündelten Aufnahmen erscheinen als CD und als DVD-Digipak bzw. auf Vinyl. Drei Videos gibt es bereits anzusehen: zu den Songs „People Who Died“ aus dem Album „Rise“ vom Jahr 2019, „I Got A Line On You“ und „My Generation“.

Hollywood Vampires live in Deutschland

Im Juni 2023 wird die Supergroup, aktuell bestehend aus Schauspieler Johnny Depp, Sänger Alice Cooper, Aerosmith-Gitarrist Joe Perry und Bassist Tommy Henriksen, auch mehrere Konzerte in Deutschland spielen: in Oberhausen (20. Juni), München (24. Juni), Hamburg (27. Juni ), Berlin (28. Juni) und Mainz (30. Juni). Neu angekündigt ist auch ein Termin am 15. Juli in Stuttgart.

Videos zu den neuen Songs hier anschauen

Der Track wurde auf dem französischen Hellfest 2018 aufgenommen und erscheint nun zum ersten Mal. „People Who Died“ stammt ursprünglich von der Jim Carroll Band. Hier jedoch in einer Live-Version von den Hollywood Vampires mit Johnny Depp am Mikro.

Verlosung

ROLLING STONE verlost dreimal eine CD + Blu-ray zum neuen Album „Lio In Rio“. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Vampires“ angeben. Einsendeschluss ist der 16.6.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!