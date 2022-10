Verlosung: A.R. & Machines – „71/17 Another Green Journey – Live at Elbphilharmonie Hamburg“ als 3-LP-Set

Liebhaber von Krautrock und psychedelischer Musik wissen beim Kürzel A.R. sofort Bescheid. Für alle anderen: Dahinter verbirgt sich Achim Reichel, der nicht nur als Frontmann der Beat-Band „The Rattles“ bekannt wurde, sondern eben auch mit seinem Projekt A. R. & Machines.

1971 spielten A. R. & Machines das Album „Die grüne Reise“ ein. Auf dem Album konstruierte Reichel mithilfe einer Tonbandmaschine Soundlandschaften aus immer wieder als Echo wiederkehrender Gitarre und perkussiven Mustern.

Am 15. September 2017 führte Achim Reichel das Album in der gerade eröffneten Hamburger Elbphilharmonie vor ausverkauften Rängen auf. Fünf Jahre später können dich jetzt auch alle, die nicht die Chance hatten, persönlich dabei zu sein, das Konzert anhören. Das Livealbum erscheint am 14. Oktober mit dem Titel „ 71/17 Another Green Journey – Live at Elbphilharmonie Hamburg“.

Die neue „Grüne Reise“ erscheint als 3-LP- sowie als 2-CD-Version. In beiden Ausgaben ist sowohl das ursprüngliche Album aus dem Jahr 1971 als auch die Liveaufnahme aus der Elbphilharmonie enthalten. Die LP-Ausgabe umfasst drei 180-Gramm-LPs in einer Triple Gatefold-Hülle.

