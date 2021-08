Verlosung: Actionthriller „They Want Me Dead“ auf Blu-ray gewinnen!

Angelina Jolie als Hannah Faber in „They Want Me Dead“

In „They Want Me Dead“ von Regisseur Taylor Sheridan liefert sich Angelina Jolie als traumatisierte Feuerwehrfrau einen Überlebenskampf mit zwei Killern. Zum Heimkinostart auf DVD und Blu-ray am 19. August 2021 verlosen wir den Actionthriller drei Mal auf Blu-ray.

Nachdem die Feuerspringerin Hannah Faber (Angelina Jolie) bei einem Waldbrand zusehen musste, wie drei Kinder ums Leben kamen, lebt sie zurückgezogen auf einem Feuerwachturm in der Wildnis Montanas. Als sie eines Tages über einen blutüberströmten und traumatisierten Zwölfjährigen (Finn Little) stolpert, machen sich die beiden gemeinsam auf, um sich mehrere Meilen durch dichten Wald zu schlagen – während ihnen bereits zwei mysteriöse Auftragsmörder (Nicholas Hoult und Aiden Gillen) dicht auf den Fersen sind.

Schon mit seinen Drehbüchern zur von Denis Villeneuve inszenierten „Sicario“-Reihe bewies Regisseur Taylor Sheridan, dass ihm Action im Blut liegt. Auf seinen vierfach Oscar-nominierten Neo-Western „Hell or High Water“ folgt mit „They Want Me Dead“ nun der nächste Thriller Sheridans.

