Verlosung: „Berlin Alexanderplatz“ als Blu-Ray und Hörbuch gewinnen

Der Regisseur und Drehbuchautor Burhan Qurbani hat sich mit dem Filmdrama „Berlin Alexanderplatz“ an dem gleichnamigen Roman von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929 orientiert und dabei die Geschichte in die heutige Berliner Drogenszene verlegt. Ein mitreißendes Großstadtportrait, das gegen Rassismus und Stigmatisierung appelliert.

Zum Inhalt:

Als sich Francis (Welket Bungué) aus Guinnea-Bissau mit seiner Freundin Ida auf die heikle Flucht über das Mittelmeer begibt, gerät das Boot nachts in einen heftigen Sturm. Francis überlebt als einziger, weil er Ida im Wasser von sich schlägt, um sich selbst zu retten. Fortan schwört er sich ein guter Mensch zu sein und reist weiter nach Berlin, wo er in einem Heim für Geflüchtete unterkommt. Ohne Arbeitserlaubnis beginnt er an einer Baustelle am Alexanderplatz zu arbeiten, doch das Leben als Geflüchteter in Deutschland entpuppt sich als äußert kompliziert. Francis gerät schließlich an den Drogendealer Reinhold (Albrecht Schuch) und lässt sich trotz Gewissensbisse auf seine Geschäfte ein.

Zur Verlosung:

Für das Heimkino verlosen wir insgesamt drei Fanpakete, die aus einer Blu-Ray des Films sowie einem Hörbuch von Alfred Döblins Roman aus dem Audio Verlag (www.der-audio-verlag.de) bestehen. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, füllen Sie weiter unten einfach das Formular aus und geben Sie als Code „Berlin“ ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am 15. Dezember 2020.

