Verlosung: Bluetooth-Lautsprecher ROCKSTER AIR von Teufel

Der Festivalsommer 2018 steht in den Startlöchern und wir freuen uns schon auf viele unterhaltsame Wochenenden mit guter Musik und ausgelassener Stimmung. Um die diesjährige Festivalsaison gebührend einzuläuten, verlosen wir heute den Bluetooth-Lautsprecher ROCKSTER AIR von Teufel.

Über den ROCKSTER AIR

Es gibt nicht viele, die so laut austeilen können wie der neue ROCKSTER AIR von Teufel. Der portable XL-Bluetooth-Speaker mit integriertem Hochleistungsakku und einem extremen Schallpegel von bis zu 112 dB schmeißt mit seinem 4-Kanal-Mixer locker jede Party. Bluetooth 4.0 mit aptX®-Codec ermöglicht dabei eine kabellose Übertragung von Spotify, YouTube & Co in CD-Qualität. Damit auch alles passt, sind zahlreiche Eingänge für Mikrofon/Gitarre und andere Stereo-Quellen vorhanden. Der Kumpel zum Mitnehmen macht sich mit dem weichen Tragegurt besonders leicht. Rock on!

Über Teufel

Teufel ist einer der größten deutschen Hersteller von Audio-Produkten. Das breite Sortiment umfasst Heimkino-Systeme, TV-Soundlösungen, Multimedia-Systeme, klassisches Hi-Fi, Kopfhörer, Bluetooth- und Multiroom-Lautsprecher mit der hauseigenen Raumfeld-Streaming-Technologie. Das Unternehmen begann 1980 in Berlin mit der Entwicklung von Lautsprecher-Bausätzen und ist mittlerweile europaweit die Nr. 1 im Direktvertrieb von Audio-Produkten.

Verlosung

ROLLING STONE und Teufel verlosen ein Exemplar des ROCKSTER AIR. Beantworten Sie einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Mit welchem maximalen Schallpegel kann der ROCKSTER AIR sein Publikum begeistern?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 23.05.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.