Verlosung: Call of Duty: WWII für PS4 #ActivisionAdventsAction

3. Advent: Call of Duty: WWII für PS4

Die preisgekrönte Egoshooter-Reihe kehrt mit Call of Duty: WWII zu ihren Wurzeln zurück. Als Spieler kämpft man sich als Soldat im Zweiten Weltkrieg durch Europa und besucht markante Orte des monumentalsten Krieges der Geschichte. Klassische Call-of-Duty-Kämpfe, Kameradschaftsgeist und die Härte des Krieges gegen den Feind sorgen für fesselnde Stunden. Insgesamt bietet Call of Duty: WWII drei verschiedene Gameplay-Modi: Kampagne, Multiplayer und Koop.

Die Singleplayer-Kampagne erzählt die blockbusterreife Geschichte einer unzertrennlichen Bruderschaft gewöhnlicher Männer, die für die Freiheit kämpfen. Eine intensive und filmreife Reise über die Schlachtfelder des Krieges steht Spielern bevor und die fesselnde Erfahrung des Zweiten Weltkriegs wird von Call of Duty: WWII authentisch nacherzählt. Als Spieler übernimmt man die Kontrolle von Ronald „Red“ Daniels, der ein junger Grenadier der US-Armee ist. Auf seiner Reise mit der Truppe der legendären 1. US-Infanteriedivision trifft er auf verschiedene Charaktere aus ganz Europa, Schauplätze sind unter anderem die Strände der Normandie, die Befreiung von Paris und der Einmarsch nach Deutschland.

Im Multiplayer warten atemberaubende Schlachten, ikonisches Gameplay und ein neuer Grad an Immersion. Wilde Kämpfe, klassische Waffen und die historischen Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs bilden das Grundgerüst der Mehrspieler-Erfahrung. Obendrauf bietet Call of Duty: WWII neue Möglichkeiten, sich mit anderen Spielern und der großen Community zu vernetzen.

Und zu guter Letzt kann die filmreife Singleplayer-Kampagne im Koop-Modus gemeinsam mit Freunden bestritten werden.

Call of Duty: WWII ist freigegeben ab 18 Jahren.

