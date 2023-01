Verlosung: „Come Get Your Wife“ von Elle King

Elle King veröffentlichte am 21. Januar ihr neues Album „Come Get Your Wife“, im Vorfeld koppelte sie als erste Single den Titel „Try Jesus“ aus. Es folgten „Dunk (And I Don’t Wanna Go Home)“ in Zusammenarbeit mit der Country-Sängerin Miranda Lambert und das Duett „Worth A Shot“ mit Dierks Bentley.

2015 erschien ihre Debütplatte „Love Stuff“, die Single aus diesem Album, „Ex’s & Oh’s“ mauserte sich zu einem ihrer bekanntesten Songs. Ihr Lied „Catch Us If You Can“ und das Tom-Petty-Cover „American Girl“ sind in der Action-Komödie „Miss Bodyguard – In High Heels auf der Flucht“ zu hören.

