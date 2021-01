Verlosung: „DARK JUSTICE – Du entscheidest!“ auf Blu-ray

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und ein exklusives Cat-Stevens-Fanpaket erhalten

Dieses Jahr feiern die beiden Cat-Stevens-Alben „Mona Bone Jakon“ sowie „Tea For The Tillerman“ ihr 50-jähriges Jubiläum. „Mona Bone Jakon“ war das dritte Studioalbum des Musikers, welches im April 1970 erschien. „Tea For The Tillerman“ veröffentlichte Cat Stevens nur wenige Monate später, welches bis heute als der große Durchbruch der Folk-Rock-Legende gilt. Zur Feier dieses Doppel-Jubiläums erscheinen am 4. Dezember für beide Alben zwei exklusive Fan-Boxen. In beiden sind unter anderem neu bearbeitete Versionen der Alben enthalten, die die Stevens-Klassiker in der besten Qualität präsentieren. Mit dabei sind auch exklusive CDs mit bisher unveröffentlichten Demos sowie Live-Auftritten aus den Jahren…