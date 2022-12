Verlosung: Fanpaket rund um Jordan Peeles „Nope“

Regisseur Jordan Peele präsentierte 2022 seinen dritten Horror-Film „Nope“. Er handelt von den Geschwistern Emerald (Keke Palmer) und OJ (Daniel Kaluuya), die Eigentümer einer Pferde-Ranch sind. Der Familienbetrieb richtet seit Beginn des Kinos Tiere für Filmdrehs ab. Ihr Vater kam bei einem mysteriösen Unfall ums Leben. Danach beginnen sie, merkwürdige Phänomene auf ihrem Land zu entdecken – der Strom fällt aus, Stürme lassen Gegenstände vom Himmel regnen und eine Wolke lauert stetig am Horizont.

Peele will im Film Sensationsgier, die Brutalität des Showgeschäfts, Schaulust und Rassismus in den USA verarbeiten. Inspiriert haben ihn unter anderem Steven Spielbergs „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ und „Jurassic Park“. Der Regisseur arbeitet mit Schauspieler*innen zusammen, die bereits in seinen anderen Produktionen vorkamen. Darunter Daniel Kaluuya, der bereits in „Geht Out“ eine Hauptrolle spielte.

