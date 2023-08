Verlosung: 3×2 Kinokarten und signierte Filmplakate zum Action-Thriller „Hypnotic“ gewinnen

Foto: Ketchup Entertainment/ Relativity Media. All rights reserved.

Am 10. August erscheint „Hypnotic“ in den Kinos – ein Action-Thriller mit Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo in den Hauptrollen. Die Rolle der Tochter Minnie wird von Hala Finley verkörpert.

Mit dem Psycho-/Detektivstreifen erscheint die neueste Arbeit des Kultregisseurs Robert Rodriguez („Sin City“, „From Dusk Till Dawn“). Seine Weltpremiere feierte der Film am 12. März 2023 auf dem South-By-Southwest-Festival („SXSW“) in Texas.

Zum Filminhalt von „Hypnotic“

Seit der Entführung seiner Tochter versinkt Detective Danny Rourke (Ben Affleck) in Trauer und Verzweiflung. Halt findet er nur in seinem Job als Polizist. Als er bei seinen Ermittlungen zu mehreren Banküberfällen plötzlich eine Spur zu seiner vermissten Tochter erkennt, schöpft er wieder Hoffnung.

Zusammen mit Diana Cruz (Alice Braga) und ihren übersinnlichen Fähigkeiten macht er sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Bankräuber (William Fichtner), der sein Umfeld auf mysteriöse Weise kontrollieren kann. Schon bald wird Rourkes Realität, wie er sie kannte, komplett auf den Kopf gestellt und er muss alles und jeden in seiner Welt in Frage stellen.

