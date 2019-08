Vergangene Woche (16. August) erschien die Jubiläums-Edition von „Lungs“ auf Vinyl. Zu diesem Anlass gibt es das Debütalbum von Florence Welch bei uns zweimal zu gewinnen.

Pünktlich zum 10. Jubiläum von „Lungs“, dem Debütalbum von Florence + the Machine, erschien am 16. August eine besondere Edition der Platte. Sogar bisher unveröffentlichte Demos sind darauf zu hören. Neben den bislang ungehörten Songs „My Best Dress“ und „Donkey Kosh“ gehören des Weiteren das Beirut-Cover „Postcards from Italy“, eine Akustik-Version von „My Boy Builds Coffins“, ein „Ghosts“-Demo sowie eine Live-Aufnahme ihres Beatles-Covers von „Oh! Darling“ zu den Highlights. https://www.youtube.com/watch?v=uN_PlA1yGVc ROLLING STONE verlost zu diesem Anlass zweimal die Jubiläums-LP auf Vinyl. Wer gewinnen will, muss einfach das Formular ausfüllen und als Lösung „Florence + the Machine“ angeben.