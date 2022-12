Verlosung: Gabrielle Aplin „Phosphorescent“

In ihrem neuen Album „Phosphorescent“ setzt die Singer-Songwriterin Gabrielle Aplin auf eine Mischung aus Folk und modernem Pop. Das Album hat sie mit Mike Spencer produziert, der auch schon 2013 an ihrem Debüt-Album „English Rain“ mitwirkte.

Die britische Singer-Songwriterin startete ihre Karriere auf YouTube. Dort veröffentlichte sie Coverversionen bekannter Songs. Zu ihrem meistgeklickten Videos gehören Versionen von „My Heart“ von Paramore und „The Liar and the Lighter“ von You Me at Six.

Ihren ersten Top 1 in Großbritannien hatte sie 2012 mit einem Cover von „The Power of Love“ von Frankie Goes to Hollywood. Den Titel nahm sie für einen Weihnachts-Werbespot einer Kaufhauskette auf.

Ihr viertes Album „Phosphorescent“ erscheint am 6. Januar 2023.

