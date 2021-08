Verlosung: Großes Fanpaket zum Start von „Jungle Cruise“ gewinnen!

RS-Interview

Dee Snider: „Nicht nur auf bessere Zeiten hoffen, kämpfen!“

Lehn dich nicht zurück, mach was! Motze nicht den Fernseher an, sondern engagiere dich! Warum Ex-Twisted-Sister-Sänger Dee Snider auch mit seinem neuen Album „Leave a Scar“ noch die Welt verändern will