Verlosung: Je ein Exemplar von Elton Johns Remastered-Series auf Vinyl

Erst kürzlich verzauberte Sir Elton John als Headliner auf dem Glastonbury Festival 2023 das Publikum, und eine limitierte Ausgabe seiner Greatest-Hits-Sammlung „Diamonds (Pyramid Edition)“ auf Vinyl war in Windeseile ausverkauft. Die Beliebtheit der Pop-Legende findet einfach keinen Abbruch. Daher veröffentlicht sein Label im Rahmen der Vinyl-Remastered-Serie sieben Alben des Pianisten erneut in verbesserter Sound-Qualität.

Sieben Elton-John-Klassiker im neuen Gewand

Bei den LPs handelt es sich um „21 At 33“, „Ice On Fire“, „Jump Up!“, „Leather Jackets“, „Reg Strikes Back“, „The Fox“, „The Complete Thom Bell Sessions“, „Made In England“, „The Driving Board“ und „Wonderful Crazy Night“.

Vor allem „The Complete Thom Bell Sessions“ sind ein besonderes Schmankerl. Dabei handelt es sich um Aufnahme-Sessions von Elton John und dem R’n’B-Songwriter und -Produzenten Thom Bell. Enthalten sind darauf Songs wie etwa „Little Jeannie“ oder „Mama Can’t Buy You Love“.

Alle Alben erscheinen als einfache LP, „The Driving Board“ allerdings als Doppel-Vinyl. Das ideale Abschiedsgeschenk von Sir Elton, der sich gerade mit seiner erfolgreichen „Farewell Yellow Brick Road“-Tour von den Bühnen dieser Welt verabschiedet.

Verlosung

ROLLING STONE verlost je eine Vinyl von Elton Johns Remastered-Series. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „“ angeben. Einsendeschluss ist der 25. Juli 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!