Verlosung: Jetzt exklusive Cat-Stevens-Fanpakete gewinnen

Dieses Jahr feiern die beiden Cat-Stevens-Alben „Mona Bone Jakon“ sowie „Tea For The Tillerman“ ihr 50-jähriges Jubiläum. „Mona Bone Jakon“ war das dritte Studioalbum des Musikers, welches im April 1970 erschien. „Tea For The Tillerman“ veröffentlichte Cat Stevens nur wenige Monate später, welches bis heute als der große Durchbruch der Folk-Rock-Legende gilt.

Zur Feier dieses Doppel-Jubiläums erscheinen am 4. Dezember für beide Alben zwei exklusive Fan-Boxen. In beiden sind unter anderem neu bearbeitete Versionen der Alben enthalten, die die Stevens-Klassiker in der besten Qualität präsentieren. Mit dabei sind auch exklusive CDs mit bisher unveröffentlichten Demos sowie Live-Auftritten aus den Jahren 1970/71. Dazu gibt’s Vinyl-Platten mit seltenen Publikumsaufnahmen vom „Live At Plumpton Jazz & Blues Festival“ aus dem Jahr 1970. Damit aber nicht genug: Fans können sich zudem über ein 98-seitiges Bilderbuch und eine Blu-Ray-CD mit dem Original-Promo-Video von ‚Lady D’Arbanville‘ sowie acht weitere Live-TV-Auftritte freuen.

Diese zwei Deluxe-Boxen verlosen wir jeweils ein mal. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchte, dann füllen Sie weiter unten einfach das Formular aus und geben für die „Mona Bone Jakon“-Box als Code „Mona“ ein. Wenn Sie die „Tea For The Tillerman“-Box gewinnen wollen, geben Sie den Code „Tea“ an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 22. Dezember 2020.

