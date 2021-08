Verlosung: Max Richters neues Album „Exiles“ auf Vinyl gewinnen!

Foto: Getty Images, Matt Winkelmeyer. All rights reserved.

Am 06. August 2021 erscheint mit „Exiles“ die neue Platte des deutsch-britischen Komponisten Max Richter. Anlässlich des Release verlosen wir das Album drei Mal auf Vinyl.

Auf seinem neuen Album widmet sich Max Richter erneut den großen Fragen unserer Zeit. Auf dem titelgebenden Stück „Exiles“ – ursprünglich fürs Ballett komponiert – greift der 55-Jährige die sogenannte Migrationskrise auf.

„Mit Blick auf unsere heutige Gesellschaft entschied ich, eine Arbeit über ein universelles Thema zu machen, über das Unterwegssein“, sagt Richter selbst über das Stück. „Viele von uns haben das Glück, dass wir selbst entscheiden können, wohin wir gehen. Bei einer wachsenden Zahl von Menschen ist das anders, sie können nicht wählen: den Ort zu wechseln ist eine Notwendigkeit, damit überhaupt Zukunft entstehen kann.“

Daneben enthält das Album einige von Richters bekanntesten Kompositionen. Unter anderem präsentiert dieser hier eine opulente Orchester-Version seines ursprünglich für fünf Streicher geschriebenen Stückes „On The Nature Of Daylight“, das schon im Sci-Fi-Drama „Arrival“, sowie in Scoreseses „Shutter Island“ für Atmosphäre sorgte.

Hier gibt es „ Exiles “ anlässlich des Release am 06. August 2021 drei Mal auf Vinyl zu gewinnen:

Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

In welchem Film kam „On The Nature Of Daylight“ nicht vor?

Arrival

Shutter Island

Die Verurteilten

Teilnahmeschluss ist der 15. August 2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

