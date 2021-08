Verlosung: Metallicas Charity-Single „Enter Sandman“ gewinnen

Foto: PYMCA-Avalon/Universal Images Gr, PYMCA. All rights reserved.

Am Freitag (20. August 2021) veröffentlichen Metallica eine remasterte Neuauflage ihrer Single „Enter Sandman“ von 1991. Alle Erlöse spendet die Band an Betroffene der aktuellen Hochwasserkatastrophe. Anlässlich der Charity-Aktion verlosen wir zwei Gewinnpakete, bestehend aus einer Pockit-CD mit Mini-Jewelcase, sowie einer limitierten fluoreszierenden Vinyl.

Über ihre Stiftung „All Within My Hands“ sammelten James Hetfield und Bandkollegen in den letzten Jahren Geld für wohltätige Zwecke. Angesichts der hiesigen, verheerenden Flutkatastrophe im letzten Monat entschieden sich Metallica, noch vor dem Jubiläums-Re-Release ihres legendären, selbstbetitelten „schwarzen Albums“ eine deutschlandexklusive Charity-Single herauszubringen.

Die Band wählte dafür ihre ursprünglich 1991 erschienene Single „Enter Sandman“ aus. Inhaltlich erzähle der Song die Geschichte der „Zerstörung der perfekten Familie“ und eines „riesigen schrecklichen Geheimnis“, so Songwriter und Sänger James Hetfield.

Zum Release von „Enter Sandman“ am 20. August 2021 verlosen wir zwei Gewinnpakete:

Wer eine Pockit-CD mit Mini-Jewelcase, sowie eine limitierte und nummerierte 7-Inch Glow-in-the-Dark-LP gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Wie lautet der eigentliche Titel von Metallicas „schwarzem Album“?

Welcome 2 America

Metallica

The Man Who Sold The World

Einsendeschluss ist der 31.08.2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.