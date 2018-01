Verlosung: Modische Boots von FLORIS VAN BOMMEL

Über die aktuelle Winterkollektion von FLORIS VAN BOMMEL

Ein weiteres spannendes Jahr geht für FLORIS VAN BOMMEL zu Ende: Zuletzt mit der Store-Eröffnung am Neuen Wall 17 in Hamburg verbunden mit dem Launch der Special Art Edition ‚Monkey’s Business‘ in Zusammenarbeit mit dem Berliner Illustrator Bendix Bauer und der Einführung des speziell für Hamburg entworfenen Cityschuhs mit gelaserter hanseatischer Skyline.

Gerade wurde das Kampagnenshooting für die Herbst-/Wintersaison 2017/18 mit Floris van Bommel in Alaska bei minus 20 Grad abgeschlossen. Erneut erwarten Handel, Konsumenten und Messebesucher atemberaubende Motive mit gigantischer Naturkulisse, die für Werbung, Displays, POS-Material und überdimensional große Messestandrückwände eingesetzt werden.

FLORIS VAN BOMMEL steht für Kontinuität und Moderne, Tradition und Innovation, Verlässlichkeit und Überraschung: Werte mit Twist, die sich auch in der aufregenden Kollektion widerspiegeln.

Wir verlosen einen blauen Boot und einen Desert Boot von FLORIS VAN BOMMEL. Über die Schuhe:

Blauer Boot: Ein City-Schnürstiefel mit flügelförmiger Vorderkappe aus dunkelblauem, italienischem Kalbswildleder und einer Hinterkappe mit Schlangenmuster.

Desert Boot: Kernige Desert Boots in verschiedenen Brauntönen mit Schlangenmuster und dicker Profilsohle. Achtung: Diesen Schuh gibt es nicht im Online-Shop zu kaufen!

Bei welchen Temperaturen fand das Kampagnenshooting in Alaska statt?

