Verlosung: „Stowaway – Blinder Passagier“ auf Blu-ray gewinnen

Drei Astronauten starten zur mittlerweile 42. Mission auf den Mars, in zwei Jahren sollen sie zurück sein – das Weltraumabenteuer in „Stowaway – Blinder Passagier“ entwickelt sich jedoch zum packenden Thriller. Zum Release auf DVD und Blu-ray verlosen wir den Film für einen spannenden Kinoabend zu Hause.

Zur Crew von Captain Marina Barnett gehören die Medizinerin Zoe und der Biologe David. Wenige Stunden nach dem Start entdecken sie einen unfreiwilligen blinden Passagier. Eine Rückkehr zur Erde ist ausgeschlossen und schon bald stellt sich heraus, dass durch einen irreparablen Defekt am Versorgungssystem der Sauerstoff nicht für alle Passagiere ausreichen wird. Zehn Tage bleiben der Crew, um eine Entscheidung zu treffen.

Das Drehbuch ist gemeinsam mit Ryan Morrison entstanden, mit dem Regisseur Joe Penna bereits bei „Arctic” zusammengearbeitet hat. Im Mittelpunkt der Mission steht die Crew um „Academy Award“-Nominee Anna Kendrick („Pitch Perfect“, „Nur ein kleiner Gefallen”) und Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Toni Collette („Knives Out”). Zudem sind Daniel Dae Kim („Hawaii Five – 0”) und Shamier Anderson („Bruised”) mit an Bord. Die internationale Co-Produktion wurde komplett in Deutschland gedreht – in den Bavaria Studios München und in Köln.

DVD und Blu-ray sind ab 11. November erhältlich. Digital ist „Stowaway – Blinder Passagier“ bereits seit dem 25. Oktober verfügbar.