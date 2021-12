Verlosung: „The Green Knight“ als exklusives 4K UHD + Blu-ray Mediabook zu gewinnen

Foto: A24, The Green Knight. All rights reserved.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. Und bei Regen machen alle Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände auch nur halb so viel Spaß. Was also tun mit der gewonnenen Freizeit?

Für alle, die das nötige Equipment zu Hause stehen haben: Wir verlosen ein Exemplar von „The Green Knight“ im besonderen 4K UHD Format auf Blu-ray und dem darin eingeschlossenen Mediabook inkl. Booklet und Bonusmaterial. Das lässt die Herzen der Heimkino-Enthusiast*innen höher schlagen.

„The Green Knight“ widmet sich einer eher unbekannteren Geschichte rund um den legendären König Artus. David Lowery („A Ghost Story“) nimmt Zuschauende mit ins 14. Jahrhundert – als Drehbuchautor und Regisseur war es seine Entscheidung, die geheimnisvolle Odyssee seines Helden Sir Gawain auf Leinwand (oder den heimischen Fernseher) zu bringen.

Ein unkonventionelles Abenteuer, eine „mittelalterliche Ritterromanze“. Mit dabei sind Dev Patel („Slumdog Millionär“), Alicia Vikander („The Danish Girl“), Joel Edgerton („The King“), Sarita Choudhury („Mississippi Masala“) und Sean Harris („Macbeth“).

Das Fantasy-Spektakel erscheint am 9. Dezember als DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD + Blu-ray sowie als exklusives 4K UHD + Blu-ray Mediabook (inklusive Booklet mit einem Text von Filmpublizist Stefan Jung sowie exklusivem Bonusmaterial), welches hier verlost wird. Als digitaler Stream oder Download wird „The Green Knight“ bereits ab dem 26. November verfügbar sein.

Den offiziellen Trailer zu „The Green Knight“ hier ansehen:

Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Wann war der deutsche Kinostart zu „The Green Knight“?

29. Februar 2021

21. Juli 2021

26. November 2022

Einsendeschluss ist der 27.10.2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

