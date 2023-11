Verlosung: „Theatre Of the Absurd Presents C’Est La Vie“ von Madness

Sieben Jahre gab es keine neue Musik der britischen Band Madness. Nun hat das Warten ein Ende. Am 17. November erscheint ihr dreizehntes Studioalbum „Theatre Of the Absurd Presents C’Est La Vie“, das sowohl auf Doppel-Vinyl als auch CD erhältlich sein wird.

Unter dem Leitmotiv „Let Madness be Madness“ präsentiert die Ska-Band vierzehn neue Tracks – darunter die vorab erschienene Single „C’Est La Vie“. Mit dem Song „Baby Burglar“ liefern die Musiker einen weiteren Vorgeschmack auf den Sound der neuen Platte. Das Werk soll – laut der Gruppe – die Geschichte eines Einbruchs erzählen und dabei den Eindringlingen mehr Sympathie entgegen bringen. In dem Song würde Lee Thomson durch die Einbrecher „an sein jüngeres Ich erinnert werden“ und „an all den Blödsinn, den wir gemacht haben, als wir noch Jungspunde waren“, so die Band. Der Song wird dabei von einer alten Yamaha-Orgel untermalt.

Zuletzt veröffentlichte Madness die dreiteilige Doku-Serie „Before We Was We: Madness by Madness“, die in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Fernsehsender AMC entstand und über die Anfänge der Band in den späten 70er Jahren erzählt.

Der Trailer zu der Doku-Serie „Before We Was We: Madness by Madness“:

Die gesamte Tracklist von „Theatre Of the Absurd Presents C’Est La Vie“:

Theatre Of The Absurd If I Go Mad Baby Burglar C’est La Vie What On Earth Is It (You Take Me For?) Hour Of Need Round We Go Lockdown And Frack Off Beginners 101 Is There Anybody Out There? The Law According to Dr. Kippah Run For Your Life Set Me Free (Let Me Be) In My Street

Verlosung

ROLLING STONE verlost drei CDs von „Theatre Of the Absurd Presents C’Est La Vie“. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Madness“ angeben. Einsendeschluss ist der 28.11.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!