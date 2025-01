Verlosung: Wilson „NBA DRV Pro“-Basketball in grün

Auch 2024 war für Deutschland wieder ein erfolgreiches Basketballjahr – eine neue Welle der Begeisterung geht durch die Bundesrepublik. ROLLING STONE verlost daher einen grünen „NBA DRV Pro“-Basketball der Marke Wilson.

„Basketball ist Jazz“

Basketball bei ROLLING STONE? Klingt im ersten Moment komisch – ist es aber eigentlich gar nicht. Denn zwischen Popkultur und der Kultsportart, die ein kanadischer Arzt 1891 für Studierende erfunden hat, gibt es so einige Parallelen. Man denke an den Film „Space Jam“ mit Michael Jordan in der Hauptrolle. Oder an den NBA-Star Shaquille O’Neal, der neben seiner Sportlerkarriere mehrere Rap-Alben veröffentlichte. Und haben Sie gewusst, das sogar Dirk Nowitzki leidenschaftlicher Saxophonist ist? Unterricht hatte er bei Ernest Butler – seinerseits selbst Basketball-Profi und Musiker, bekannt für den ikonischen Satz: „Basketball ist Jazz.“

Spätestens nachdem unsere Basketball-Nationalmannschaft 2023 überraschend Weltmeister wurde, ist hierzulande die große Euphorie ausgebrochen. Und auch bei den Olympischen Spielen schlug sich das Team um Kapitän Dennis Schröder nicht schlecht – noch besser machten es allerdings die Damen. In der Variante 3×3 konnte die Auswahl um Svenja Brunckhorst im spannenden Finale gegen Spanien am Ende sogar Gold gewinnen.

Jetzt mitmachen

Und, juckt es schon in den Fingern? Für das Training vor der eigenen Garageneinfahrt könnte der verloste Ball nun der springende Punkt werden. Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Basketball“. Einsendeschluss: 31.01.2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!