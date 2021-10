Verlosung: Zum Heimkino-Start von „Free Guy“ drei Exemplare auf Blu-ray gewinnen

Eigentlich sollte „Free Guy“ bereits im Juli 2020 auf den Leinwänden zu sehen sein. Der endgültige Release verzögerte sich durch die Pandemie dann aber doch noch um ein ganzes Jahr. Erst im August feierte der Film weltweit große Kino-Premiere. In der mit Ryan Reynolds und Jodie Comer besetzten Komödie begleiten Fans den ahnungslosen „Guy“ durch seinen Alltag in der Welt eines Online-Videospiels.

Ab dem 07. Oktober wird „Free Guy" auch auf DVD und Blu-ray verfügbar sein.

Den offiziellen Trailer zu „Free Guy“ hier ansehen:

Guy führt ein einfaches Leben in seiner Heimatstadt „Free City“. Er steht morgens auf, geht zur Arbeit in einer Bank und kommt Abends zurück nach Hause. Dass er dabei täglich von Bankräubern überfallen wird, stört ihn auch nicht sonderlich. Was Guy nicht weiß: Seine Heimatstadt ist eigentlich die Spielwelt eines großes Online-Games. Während viele der Bewohner*innen von realen Personen gesteuert werden, ist Guy jedoch nur ein NPC – ein Non-Player Charakter – und somit zu einem Leben in einer Endlosschleife verdammt. Als er auf seine Traumfrau mit dem User-Namen Molotovgirl trifft, beginnt Guy seinen Alltag allmählich zu hinterfragen. Stück für Stück bricht er aus seiner Rolle aus und erkennt, dass die Spielregeln vielleicht doch nicht so strikt sind, wie gedacht…



