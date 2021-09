Verlosung: Zum Heimkino-Start von „Nomadland“ ein exklusives Fanpaket gewinnen

Was ist der letzte Zufluchtsort für einen Menschen, der alles verloren hat? Für Fern (Frances McDormand) ist es ihr Auto und die weite Einöde Amerikas. „Nomadland“ begleitet die vom Schicksal getroffene Amerikanerin auf ihrer Reise und durch ihren Alltag als moderne Nomadin. Zum Heimkino-Start des mehrfach Oscar-prämierten Road-Dramas von Regisseurin Chloé Zhao verlosen wir ein exklusives Fan-Paket.

Ferns Leben ist nicht mehr das, was es mal war. Ihr Ehemann ist an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Auch ihr Haus und ihren Job verlor die Amerikanerin im Zuge einer Minenschließung und dem darauffolgenden wirtschaftlichen Einbruch ihres Heimatortes Empire, Nevada. Angesichts ihres Schicksals beschließt die 60-Jährige alle Zelte abzubrechen und ihr bisheriges Leben zurückzulassen. Sie kauft einen rostigen Van und beginnt darin ein Leben als Nomadin. Zwischen Tankstellen-Cafés und Vorstadt-Werkstätten trifft sie so auf Menschen, die ihr Schicksal teilen und beginnt allmählich ihr eigenes Leben neu zu sortieren.

„Nomadland“ ist der dritte Spielfilm der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao. Die Idee zum Film basiert in Teilen auf einem Sachbuch der Autorin Jessica Bruder, welches sich mit nomadischen Lebensstilen im modernen Amerika beschäftigt. Das Ziel des Film war es nicht zuletzt, die realen Lebensbedingungen vieler Amerikaner*innen filmisch aufzufangen. Einige der im Film auftauchenden Personen sind daher „echte“ Nomaden, die Zhang im Zuge ihrer Recherche kennenlernte.

Der Film erhielt bislang über 200 internationale Filmpreise, darunter auch drei Oscars in den Kategorien „bester Film“, „beste Regie“ und „beste Hauptdarstellerin“.

