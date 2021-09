Verlosung: Zum Kinostart von „Don’t Breathe 2“ exklusives Fanpaket gewinnen

Im ersten Teil von „Don’t Breathe“ lieferten sich drei jugendliche Kleinkriminelle nach einem Einbruch einen blutigen Wettlauf mit dem blinden Kriegsveteran Norman Nordstrom (Stephen Lang). Nun, knapp fünf Jahre später folgt die Fortsetzung des Horror-Thrillers. Zum Kinostart des zweiten Teils könnt ihr hier zwei Fan-Pakete zum Film gewinnen.

Mehrere Jahre ist es her, dass ein paar Jugendliche in das Haus des blinden Kriegs-Veterans Norman Nordstorm einbrachen und von ihm einen blutigen Denkzettel verpasst bekamen. Nordstrom lebt mittlerweile zurückgezogen und hat die junge Phoenix bei sich aufgenommen. Doch die erhoffte Ruhe hält nicht lange an: Als Phoenix eines Tages von Unbekannten entführt wird, sieht sich Nordstrom auf einmal mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Er beschließt, nicht eher zu ruhen, bis er die Kidnapper gefunden und Phoenix befreit hat.

„Don’t Breathe 2“ verspricht ein noch brutaleres Kino-Erlebnis zu werden, als sein Vorgänger. Fede Alvarez, Regisseur des ersten Teils, hat sich für das Drehbuch der Fortsetzung mit Rodo Sayagues zusammengetan. Im Cast sind neben Stephen Lang auch Brendan Sexton III („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) und Madelyn Grace vertreten.

Wie heißt das junge Mädchen, das der Kriegs-Veteran Nordstrom bei sich aufgenommen hat?

