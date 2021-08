Verlosung: Zum Kinostart von „Killer’s Bodyguard 2“ drei Samsung-Bildschirme gewinnen!

Foto: Getty Images, svetikd. All rights reserved.

Mit „Killer’s Bodyguard 2“ kommt am Donnerstag (26. August) die Fortsetzung der Action-Komödie „Killer’s Bodyguard“ aus 2017 in die deutschen Kinos. Im ersten Teil lernten die Zuschauer*innen den in Verruf geratenen Personenschützer Michael Bryce kennen, der von Hollywood-Star-Schauspieler Ryan Reynolds verkörpert wurde. Dieser trifft im Laufe des Films auf den Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson). Zunächst auf verschiedenen Seiten, verketteten sich die Schicksale der beiden schließlich zu einer tödlichen Mission.

Hier den Trailer zu „Killer’s Bodyguard 2“ ansehen:

Auch der zweite Teil der Action-Komödie verspricht rasante Kino-Unterhaltung. Reynolds und Jackson sind als Bryce und Kincaid wieder mit von der Partie. Letztere gerät diesmal in die Hände von einem reichen und gewissenlosen Mafiaboss, der von Antonio Banderas gespielt wird. Mit dem Vorhaben, seinen Partner aus dem ersten Teil zu befreien tut sich Bryce mit Kincaids Frau Sonia (Selma Hayek) zusammen. Doch dafür müssen es die beiden mit einer ganzen Mafia aufnehmen …

