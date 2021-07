Verlosung: Zum Start von „Fast & Furious 9“ diese Sony-Kopfhörer gewinnen

Wenn wieder Autos durch die Luft fliegen und Vin Diesel von „Familie“ redend Backpfeifen verteilt, ist klar: „Fast & Furious“ ist zurück. Der mittlerweile neunte Teil der Action-Reihe kommt am 15. Juli 2021 in die Kinos. Um den Start des Blockbuster-Spektakels zu feiern, verlosen wir ein Paar kabellose Noice-Cancelling-Kopfhörer von Sony.

„Fast & Furious 9“: Vin Diesel gegen John Cena

Als mit „The Fast and the Furious“ im Jahr 2001 der erste Teil der Reihe erschien, ahnte wohl niemand, welche Ausmaße die Familien-Saga um Dom, Brian, Letty und Co. annehmen würde. Doch schon bald entwickelten sich die Filme zur kultigen Testosteron-Spritze im Filmformat. Autos, Panzer, sogar U-Boote – es gibt nichts, was die Held*innen des Franchise nicht bereits in die Luft gejagt hätten.

„Fast & Furious 9“ spinnt nun die Geschichte der Toretto-Familie weiter. Dominic (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) sind mittlerweile untergetaucht und versuchen sich mit ihrem Sohn an einem normalen Leben. Doch dann kehrt Torettos Vergangenheit, in Form seines Bruders, zurück und Dom muss ein weiteres Mal mit seiner Crew in den Kampf ziehen. Gespielt wird Bruder Jakob von niemand geringerem als Wrestling-Legende John Cena.

Zum Start von „Fast & Furious 9“ diese Sony-Kopfhörer gewinnen

Wir verlosen zum Start von „Fast & Furious 9" am 15. Juli ein Paar Sony-Kopfhörer im Wert von 379 Euro.

Wie heißt der Hauptdarsteller der „Fast & Furious“-Filme?

Vin Benzin Vin Biogas Vin Diesel

Einsendeschluss ist der 31.07.2021

