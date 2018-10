Foto: Getty Images, Ollie Millington. All rights reserved.

Am 17. August verstarb Deven Davis, die Frau von Korn-Sänger Jonathan Davis, an einer Überdosis. Er hatte damals bereits die Scheidung und eine einstweilige Verfügung eingereicht – seine Frau hatte psychische Probleme und war drogenabhängig und sollte sich von den gemeinsamen Kindern fernhalten.

In seinem Statement nach ihrem Tod erklärte Jonathan Davis: „Ich habe sie von ganzem Herzen geliebt. Als sie noch sie selbst war, war sie eine tolle Frau, eine großartige Mutter und eine sehr gute Freundin.“

Weiterlesen Wegen toter Ehefrau: Korn-Sänger Jonathan Davis unterbricht Set unter Tränen Knapp einen Monat nach dem Schicksalsschlag stand Davis wieder mit Korn auf der Bühne und brach während des Songs „4U“ in Tränen aus – es sei Devens Lieblingslied gewesen. Im Interview mit „Two Doods Reviews“ erklärt Davis jetzt, wie ihm die Rückkehr auf die Bühne bei der Verarbeitung hilft: „Es ist nun mal das was ich mache. Es ist wie ich mit Sachen klarkomme, die in meinem Leben passieren – gut oder schlecht. Das hier draußen ist meine Therapie; für Leute zu spielen ist meine Therapie.“

In dem Interview geht es außerdem um sein Soloalbum und um die Videospiel-Ausrüstung, die er für seine Kinder dabei hat. Pirate und Zeppelin sind die gemeinsamen Kinder von Deven und Jonathan Davis und sind 13 und 11 Jahre alt.