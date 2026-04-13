Veteranen in der Wohnungskrise: Trump macht es noch schlimmer

Nach dem Zweiten Weltkrieg half die G.I. Bill dabei, die stärkste Mittelschicht aufzubauen, die die Welt je gesehen hatte. Sie ebnete gewöhnlichen Amerikanern den Weg ins Eigenheim und gab ihnen einen echten Anteil an dem Land, das sie liebten. Veteranen und ihre Familien gründeten Gemeinden, zogen Kinder groß und stärkten Schulen und Gotteshäuser. Sie trieben das Wachstum großer Städte, Colleges, Forschungsuniversitäten und einen technologischen Boom voran, den die Welt so noch nicht erlebt hatte. Jetzt geht das zu Ende.

Heute können sich kaum noch junge Amerikaner ein Eigenheim leisten. Trumps Antwort darauf? Fünfzigjährige Hypotheken. Ich bin kein Mathe-Genie, aber wenn das Durchschnittsalter beim Hauskauf bei 40 Jahren liegt, bedeutet das, dass kein Amerikaner sein Haus je wirklich abbezahlt haben wird.

Aber das ist alles so gewollt.

Das Zwangsversteigerungsdesaster

Das deutlichste Beispiel dafür, wohin das amerikanische Eigenheim steuert, ist das Zwangsversteigerungsdesaster, das sich gerade für Veteranen und ihre Familien entfaltet. Seit die Trump-Regierung das VA Servicing Purchase-Programm, kurz VASP, gestrichen hat, verloren mehr als 10.000 Veteranen ihre Häuser durch Zwangsversteigerungen. Rund 90.000 weitere waren mit ihren Hypothekenzahlungen im Rückstand oder steckten bereits im Zwangsversteigerungsverfahren. Wie viele Veteranen ihr Haus hätten behalten können, wenn VASP weiter in Kraft gewesen wäre, ist unklar. Das Veteranenministerium weist schnell darauf hin, dass es „andere Gründe für Zwangsversteigerungen als das Fehlen von VASP“ gebe – und die gibt es zweifellos –, aber das bedeutet nicht, dass die Abschaffung des Programms keine Veteranen ihre Häuser gekostet hat.

Das war kein unvorhergesehener Unfall. Die Hypothekenbranche warnte, dass die Abwicklung von VASP ohne eine fertige Nachfolgeregelung direkt zu Zwangsversteigerungen führen würde. Die Regierung tat es trotzdem. Doch egal, wie man es dreht und wendet: Diese hirnrissige Entscheidung werden Sie bezahlen. VA-Darlehen sind durch amerikanische Steuerzahler abgesichert und garantiert.

Was das Ganze besonders grausam macht: Viele dieser Veteranen waren nicht verloren. Einigen hätte ihre Erwerbsminderungsrente oder ein anderes Einkommen gereicht, um im Haus zu bleiben – wenn man ihnen eine tragfähige Rückzahlungsstruktur angeboten hätte. Unter VASP konnten Tausende von Kreditnehmern in Not nachhaltige, günstige Hypotheken erhalten. Doch die Tür wurde ohne große Vorwarnung zugeworfen und ließ Veteranenfamilien zwischen bürokratischem Versagen und finanziellem Ruin stranden.

Veteranenfeindliche Politik in der Praxis

So sieht veteranenfeindliche Politik im echten Leben aus. Sie ist nicht immer laut. Sie kommt nicht immer verpackt in „Suckers and Losers“. Manchmal sieht sie aus wie Papierkram, Verzögerung, Gleichgültigkeit – und eine Regierung, die entscheidet, dass Veteranen noch einen weiteren Schlag einstecken können.

Sie sieht aus wie monatliche Hypothekenraten, die um Hunderte von Dollar steigen, während Lebensmittel, Benzin und alles andere ebenfalls teurer werden. Trumpenomics 101.

Und dieses Desaster entfaltet sich inmitten eines Wohnungsmarkts, der gewöhnliche Amerikaner ohnehin schon erdrückt – vor allem jüngere Familien und Erstkäufer. Der Anteil der Erstkäufer ist auf ein historisches Tief von gerade einmal 21 Prozent gefallen. Ihr Durchschnittsalter liegt jetzt bei 40 Jahren – ebenfalls ein Rekord. Wiederholungskäufer hingegen sind älter, wohlhabender und zahlen häufiger große Anzahlungen oder kaufen direkt in bar. Mit anderen Worten: Die Leiter ins Eigenheim wird hochgezogen, und Veteranen werden trotzdem aufgefordert zu klettern.

Eigenheim als Vermögensaufbau

Das ist bedeutsam, weil Wohneigentum seit jeher einer der wichtigsten Wege war, auf dem Veteranen nach dem Dienst Vermögen aufbauen. Es hat buchstäblich das Amerika errichtet, das wir alle heute genießen. Verzögert man das um ein Jahrzehnt, verschiebt man nicht nur einen Kauf. Man raubt Jahre an Eigenkapital, Stabilität und Chancen. Selbst der National Association of Realtors zufolge kann eine Verzögerung des Hauskaufs von 30 auf 40 Jahre bei einem typischen Einsteigerheim den Verlust von rund 150.000 Dollar an Eigenkapital bedeuten. Für einen Veteranen, der versucht, vom Militärdienst ins Zivilleben zu wechseln, ist das keine abstrakte Statistik. Das ist der Unterschied zwischen einem Haus, das abbezahlt ist, bevor man aus dem Erwerbsleben ausscheidet – und einem, das es nicht ist.

Trumps Antwort auf diese Krise besteht nicht darin, den Schutz für VA-Kreditnehmer wiederherzustellen oder bezahlbaren Wohnraum auszubauen. Stattdessen ließ seine Regierung die Idee einer 50-jährigen Hypothek für alle Amerikaner in die Welt setzen. Wie gesagt: Das ist keine Lösung. Das ist eine Falle. Ja, kurzfristig lässt sich damit vielleicht die monatliche Rate etwas drücken. Langfristig aber begräbt es Kreditnehmer unter weit mehr Zinsen und verlangsamt den Eigenkapitalaufbau auf ein Kriechgang-Tempo. Eine Analyse ergab, dass eine 50-jährige Hypothek auf ein 400.000-Dollar-Haus zwar rund 250 Dollar im Monat spart, aber im Vergleich zu einem klassischen 30-jährigen Darlehen mehr als 378.000 Dollar an zusätzlichen Zinsen kostet. Das ist keine Rückkehr zum amerikanischen Traum. Das ist seine Refinanzierung in dauerhafte Verschuldung.

Eines der größten Verdienste der G.I. Bill und des klassischen amerikanischen Eigenheimmodells war, dass eine Hypothek in 15 bis 25 Jahren abbezahlt werden konnte – und damit Raum ließ für zweite Hypotheken zur Finanzierung von Eigenkapitalaufbau, Studiengeldern, Schuldenkonsolidierung, Ferienhäusern und so weiter. Diese Art von wohlhabender Mittelschicht werden wir in Amerika nie wieder sehen. Wirklich nicht.

Blackstone und die Verdrängung

Großkonzerne wie Blackstone expandieren weiter auf dem Mietmarkt und kaufen Wohnungen, Studentenwohnheime, Mobilheimparks und Einfamilienhäuser in Wachstumsmärkten im ganzen Land auf. Das Ergebnis ist ein Wohnsystem, in dem große Investoren skalieren, die Mieten weiter steigen und gewöhnliche Familien aufgefordert werden, sich mit kleineren Zukunftsperspektiven abzufinden. Veteranen sollen auf diesem Markt bestehen – nachdem ihnen genau die Sicherheitsnetze entzogen wurden, die ihren Dienst honorieren sollten.

Trump hat seine Karriere und sein Vermögen mit denselben Methoden aufgebaut, die Blackstone anwendet. Er war dabei weit weniger erfolgreich, aber es zeigt, dass er ein echter Überzeugungstäter ist: Massenbesitz von Immobilien für wenige, nicht für viele.

Ein Land, das endlos Geld für Kriege ausgeben kann, aber Veteranen nicht davor schützt, auf der anderen Seite des Krieges ihr Zuhause zu verlieren, ist nicht nur moralisch bankrott – es ist eine Schande.

Veteranen wurde ein Weg in die Mittelschicht versprochen.

Stattdessen befinden sie sich auf dem Weg in die Obdachlosigkeit.