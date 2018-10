Über „Auf ein Flens mit…“

Wir haben zusammen mit MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER sowie unseren Freunden der Flensburger Brauerei ein neues Video-Format ins Leben gerufen. In unserer monatlich erscheinenden Reihe „Auf ein Flens mit…“ plaudern wir mit verschiedenen Künstlern in entspannter Atmosphäre. Die Moderation führt Kate Kaputto. Der Clou: Jedes Interview dauert nur so lange, wie es braucht, um eine Flasche Flens zu trinken. Bei besonders durstigen Künstlern machen wir aber auch gerne mal eine Ausnahme.

Unsere neue Video-Reihe eröffnen wir mit Milliarden, als weitere Acts warten unter anderem Drangsal und Sam Fender. Zu viel wollen wir an dieser Stelle aber natürlich noch nicht verraten. Alle Inhalte finden sich auch gebündelt auf unserer Themenseite, die im Laufe der Reihe noch weiter wachsen wird:

Video-Interview mit Milliarden

Mit Milliarden haben wir über den Dächern von Berlin über Heimat, die Stadt Berlin, den Herbst und die Tour der Band gesprochen. Der Auftakt der Milliarden-Tour war am 26. September und die Band reist quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die kommenden Tour-Termine von Milliarden:

11.10.2018, München, Backstage Halle

12.10.2018, Wien, Flex Café

13.10.2018, Nürnberg, Nürnberg Pop Festival

18.10.2018, Berlin, Astra

19.10.2018, Dresden, Scheune

20.10.2018, Magdeburg, Factory

Jetzt aber viel Spaß mit dem Video-Interview!