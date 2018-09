Es ist inzwischen zu einer Tradition geworden, dass Kirk Hammett und Robert Trujillo bei jedem Metallica-Konzert ihrer „European Worldwired“-Tour einen Song eines Künstlers covern, der aus demjenigen Staat oder Land kommt, wo die Band gerade auftritt.

So spielte die Band bereits Abbas „Dancing Queen" in Stockholm, „Don't Look Back in Anger" von Oasis im englischen Manchester, oder auch „Marmor, Stein und Eisen bricht" in Hamburg. Diese Tribute bezeichnen die Mitglieder übrigens als „Doodles", die immer vor Trujillos Solo „(Anesthesia) Pulling Teeth" auftauchen.

Für ihren Besuch in Minneapolis entschieden sich Metallica dafür Prince Tribut zu zollen, der dort bis zu seinem Tod 2016 lebte. So stimmten der Gitarrist und Bassist „When Doves Cry“ an, den ersten Nummer-eins-Hit des verstorbenen Ausnahmekünstlers.

https://www.youtube.com/watch?v=FgQ57Gv7W7k Video can’t be loaded: Rob & Kirk’s Doodle: When Doves Cry (Minneapolis, MN – September 4, 2018) (https://www.youtube.com/watch?v=FgQ57Gv7W7k)