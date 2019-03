Bedrückendes Video aufgetaucht – Michael Jackson mit jungem James Safechuck im Kaufhaus

Die in der „Leaving Neverland“-Doku vorgebrachten Vorwürfe wegen sexuellem Missbrauch gegen Michael Jackson werden immer erdrückender: Jetzt ist ein Video aus einem Kaufhaus aufgetaucht, in dem Jackson Ende der Achtziger mit dem jungen James Safechuck – einem der Kläger aus der HBO-Produktion – Schmuck in einem Juweliergeschäft einkauft. Mit Schmuck, so der Vorwurf im Film, soll sich der Popstar das Vertrauen und die Loyalität der Kinder erkauft haben.

Das Dubiose dabei ist, dass sich Jackson dafür stark verkleidet hatte: Im Clip ist der 2009 verstorbene „King of Pop“ mit Perücke, aufgeklebtem Schnurrbart und falschem Gebiss zu sehen. Laut „TMZ“ zeigt das Überwachungsvideo aus dem „Zales“-Store im Simi Valley, Los Angeles neben Jacko den damals 10-Jährigen James „Jimmy“ Safechuck.

Dazu habe die Sicherheitsabteilung Jackson zwar nicht wegen seiner Begleitung, sondern aber aufgrund seines Kostüms für verdächtig gehalten und ihn vor Verlassen des Ladens aufgehalten. Sie dachten, er würde Schmuck stehlen wollen.

Mehrere Medien berichteten damals von der Geschichte, weil Michael Jackson als potentieller Dieb unter Verdacht gestanden hatte und nicht, weil er mit einem Minderjährigen zusammen in der Öffentlichkeit war. In einem früheren Bericht hieß es, dass Jackson lediglich Spielsachen und Sonnenbrille gekauft hätte. Auch der Junge wurde nicht erwähnt.

Eheringe als Liebesbeweis?

Die in der Doku geschilderten Details von Safechuck beinhalten auch einige Szenen mit Ringen. Safechuck erzählt in „Leaving Neverland“ davon, dass Jackson und er sogar „Eheringe“ getragen hätten. „Wir gingen in Juweliergeschäfte und taten so, als stünden meine kleinen Hände stellvertretend für eine Frauenhand.“

Sogar eine Art „Hochzeit“ mit Jackson soll stattgefunden haben. „Sie fand in seinem Schlafzimmer statt. Wir hatten ein Gelübde. Der Ring war schön. Er war aus Gold mit einer Reihe Diamanten.“

Die Vorwürfe Safechucks wurden vom Jackson-Clan stets zurückgewiesen.