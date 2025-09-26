Steve Vai im Video-Interview: „Robert Fripp erfand Prog gleich zweimal neu“

Steve Vai und Adrian Belew verbindet einiges– nicht zuletzt die gemeinsame Schule bei Frank Zappa. Beide spielten in Zappas Band (zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Funktionen), eine Zeit, die natürlich verbindet und prägte.

Vai und Belew gehören außerdem zu den originellsten Gitarristen der Rockgeschichte, sind beides Musiker, die ihr Instrument nicht nur meisterten, sondern neu definierten. Passend also, dass Belew – einst bei King Crimson – Vai anrief, als er die Idee zu einem besonderen Projekt hatte: eine Neuinterpretation der drei King-Crimson-Alben der Achtziger, „Discipline“, „Beat“ und „Three of a Perfect Pair“. Daraus wurde BEAT: eine Supergroup mit Tony Levin am Bass und Tool-Drummer Danny Carey.

In Europa hatten Fans leider noch nicht das Vergnügen, die Band live zu sehen – anders in den USA, wo BEAT 2024 65 ausverkaufte Nordamerika-Shows spielte; 2025 folgte eine Tour durch Mexiko und Südamerika. Am 26. September erscheint BEAT LIVE via InsideOutMusic/Sony – ein Livealbum, das zeigt, wie spannend Belews Vision umgesetzt wurde und wie richtig seine Wahl war, Vai in die Band zu holen.

Wir sprachen mit Steve Vai ausführlich über die Band, seine Beziehung zu King Crimson, über Schwierigkeiten und Herausforderungen – und über die Unterstützung von King-Crimson-Gitarrenlegende Robert Fripp, der zwar nicht mitmachte, der Sache und Vai aber mehr als nur seinen Segen gab. Das Gespräch gibt es auch als Videointerview in voller Länge.

Sehen Sie das Video hier: