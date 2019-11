Videopremiere: FÆM – „Keep Me Up“

Foto: Runa Hansen. All rights reserved.

Wir präsentieren das neue Video von FÆM, „Keep Me Up“. Die Hamburger Band tritt am 22. November bei der Aftershow des INTERNATIONAL MUSIC AWARD auf, hosted by ROLLING STONE.

Die Mitglieder Jakob, Tim und Chris fanden mit 15 zusammen. Jakob über die Musik von FÆM: „Bis wir neunzehn waren, haben wir musikalisch komplett in den 60ern und 70ern gelebt, wir haben uns dem ganzen aktuellen Charts-Kram verweigert“. Dieser Einfluss sei noch immer präsent, in den dreistimmigen Westcoast-Harmonien, die den Sound der Band bis heute prägen.

„Keep Me Up“, die erste Single, präsentiert nun eine Mischung aus Reggae, Pop und HipHop – zeigt also eine Weiterentwicklung der Band auf, die wir gerne vorstellen:

FÆM – „Keep Me Up“: