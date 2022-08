VMAs: Red Hot Chili Peppers feiern Taylor Hawkins

Bei der Verleihung der Video Awards 2022 (VMAs) erhielten die kalifornischen „Comeback-Rocker“ Red Hot Chili Peppers von MTV den Lebenswerk-Spezialpreis „Global Icon“ verliehen.

Diesen wiederum widmeten RHCP nach ihrem Live-Auftritt im Multifunktionskomplex Prudential Center in Newark/New Jersey dem verstorbenen Drummer der Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Die Peppers spielten „Black Summer“ und „Can’t Stop“ und ließen sich die „Global“-Trophäe brav überreichen. Als Schlagzeuger Chad Smith dann zum Mikrofon griff, kam es zu einer authentisch wirkenden posthum-Laudatio:

„Es gibt noch eine weitere musikalische Ikone, eine wirklich globale Größe. Ich spreche von meinem Bruder im Geiste Taylor Hawkins. Ich möchte diese Trophäe Taylor und seiner Familie widmen! Ich vermisse ihn jeden Tag: Fly on Hawk, fly on brother“, so Smith.

Hawkins verstarb im März 22, als die Foo Fighters auf Tournee in der kolumbianischen Kapitale Bogota auf Tour waren. Er wurde nur 50 Jahre alt. Im September 2022 wird Hawkins auf zwei speziellen Gedenkkonzerten in London und Los Angeles gebührend verabschiedet werden.

Vorher bedankte sich Sänger Anthony Kiedis bei seinen Bandkollegen – quasi intern – für ihren fast 40-jährigen gemeinsamen Weg durch das Leben, die Kunst und den Rock’n’Roll.

Im Gesamt-Tableau der VAMs führten Jack Harlow, Lil Nas X und Kendrick Lamar mit jeweils sieben Nominierungen die abendliche Konkurrenz an. Rap-Styler Doja Cat und Harry Styles folgten mit jeweils sechs Nominierungen. Auf der Live-Bühnen standen Italiens ESC-Abräumer Måneskin, weiterhin Panic! At The Disco und natürlich die RHCP. Jack Harlow eröffnete den bunten Reigen mit einer Glamour-Performance von „First Class“ mit Songpartnerin Fergie.

Die K-Pop-All-Girlband Blackpink hatte mit ihrem Song „Pink Venom“ ihren Debütauftritt bei einer MTV-Sause. Unter tosendem Jubel wurde das rappende Traum-Duo Eminem und Snoop Dogg gefeiert. Sie legten der Kürzel-Track „From The D 2 The LBC“ mit Schmackes auf die Bretter.

Hier unser Auszug aus der GewinnerInnen-Liste, die natürlich auch davon geprägt ist, welche Stars zum Abend der Zeremonie persönlich erscheinen. Das ist übliche Branchenpraxis – und soll an dieser Stelle keineswegs verschwiegen werden:

Bestes Video des Jahres

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Bester Newcomer

Dove Cameron

Bestes Rockvideo

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

KünstlerIN des Jahres

Bad Bunny

Hit der Sommers 2022

Jack Harlow – First Class

Bester HipHop-Track

Nicki Minaj, featuring Lil Baby – Do We Have a Problem?

Bester K-Pop-Track

Lisa – Lalisa

Album des Jahres

Harry Styles – Harry’s House

Bestes Video (im Langformat)

WINNER: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Beste Zusammenarbeit

Lil Nas X & Jack Harlow – Industry Baby