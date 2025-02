War’s das? Sean Combs‘ Star-Anwalt schmeißt hin

Einer der Verteidiger von Sean „Diddy“ Combs hat plötzlich darum gebeten, sich aus dem Strafverfahren gegen den Bad-Boy-Musikmanager zurückzuziehen. In seinem Schreiben heißt es, dass er „unter keinen Umständen weiterhin als Anwalt für Sean Combs tätig sein kann, da dies nicht mit den ABA-Standards für Strafjustiz vereinbar ist“.

Anthony Ricco reichte den Antrag am Freitagmorgen ein und erklärte, er bitte „mit Respekt, aber leider“ darum, dass Richter Arun Subramanian ihm erlaubt, sich aus dem Fall zurückzuziehen. Der zweiseitige Antrag, der Rolling Stone vorliegt, geht nicht näher darauf ein, was zu RICCOS Antrag geführt hat.

Combs‘ Prozess ist für Mai angesetzt

Der Rapper beauftragte Ricco im vergangenen September, kurz nachdem der 55-Jährige Sean Combs verhaftet und wegen Sexhandels, Verschwörung zur Erpressung und Transport zur Prostitution angeklagt worden war. Combs bekannte sich nicht schuldig, woraufhin ihm im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von 15 Jahren bis lebenslänglich droht. Der Prozess ist für Mai angesetzt.

Bei den Gerichtsterminen saß Ricco oft neben Combs. Die beiden wurden dabei gesehen, wie sie miteinander lachten und sich unterhielten. Während er sich an Subramanian wandte, betonte Ricco auch, dass Mitglieder von Combs‘ Familie aus dem ganzen Land nach New York gereist waren, um bei den Anhörungen anwesend zu sein. (Das Team von Combs lehnte es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern. Rolling Stone hat Ricco um einen weiteren Kommentar gebeten.)

Trotz RICCOS Rücktritt geht er davon aus, dass das Strafverfahren weiterhin zeitnah fortgesetzt werden kann, da die Anwälte Marc Agnifilo und Teny Geragos weiterhin die Hauptanwälte in diesem Fall sind.

Ricco hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet

Obwohl nicht klar ist, warum RICCO das Verfahren verlassen hat, wurde sein Name kürzlich in einem Antrag auf Abweisung der Prostitutionsklage gegen Combs ausgelassen. Der Mogul behauptete, die Staatsanwälte des Southern District of New York hätten „[ihn] herausgegriffen, weil er ein mächtiger schwarzer Mann ist“. Und er behauptete, dass „noch nie eine weiße Person das Ziel einer auch nur annähernd ähnlichen Strafverfolgung gewesen sei“.