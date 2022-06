Watt En Schlick 2022: Beatsteaks, Metronomy, Curtis Harding, Noga Erez, Shame und mehr

Die Macher des „Watt En Schlick“-Festivals haben am heutigen Dienstag (7. Juni) den Großteil ihres diesjährigen Programms vorgestellt. Am Dangaster Nordseestrand treten diesmal unter anderem Metronomy auf, die Beatsteaks, Lars Eidinger (DJ-Set), Curtis Harding, Olli Schulz, Heinz Strunk und Noga Erez. Zwei Secret Headliner werden noch vermeldet.

Auch diesmal will das WES mit einer Mischung aus Post-Punk, Soul, HipHop und Pop das letzte Juli-Wochenende zu einem Fest machen, dazu gibt es Lesungen, Talks, ein Kinderprogramm, Kino sowie die traditionellen Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen am Festival-Sonntag.

Im Corona-Sommer von 2021 durfte das Festival am Wattenmeer als Modellprojekt des Landes Niedersachsen stattfinden – und wurde später im Rahmen des Helga-Awards zum „Besten Festival“ Deutschlands gewählt. Auch 2022 gibt es wieder vier Bühnen: Mainstage, La Mer, Palette und Floß.

Das komplette Programm steht auf der neuen Website des Festivals. Tageskarten sind ab dem 7. Juni, 18 Uhr, unter

www.wattenschlick.de erhältlich.

Watt en Schlick Fest

29. bis 31. Juli 2022 am Kurhaus Strand Dangast

Vorläufiges Programm:

Freitag

Flo Mega & The Ruffcats

May The Muse

Flowin Immo

Leepa

Crucchi Gang

The Lounge Society

Moglii

Shame

Jacques Palminger & The Kings of Dubrock

Team Scheisse

Betterov

Curtis Harding

Priya Ragu

Porridge Radio

Edwin Rosen

Ätna

Sofie Royer

+ Secret Headliner

Samstag

Deniz & Ove

Hendrik Bolz

Pano

Ronja von Rönne

Kynda Gray

Machiavelli

Sharktank

Grim 104

Dilla

Olli Schulz

Buntspecht

Kid Kapri

Noga Erez

Blood Red Shoes

1986zig

Pongo

Moka Efti Orchestra feat. Severija

Lars Eidinger

+ Secret Headliner

Sonntag

Die Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen

Mola

Mia Morgan

Machiavelli

Moop Mama

Bruckner

Gaddafi Gals

Philine Sonny

Heinz Strunk

Jeremias

Algiers

Keke

Kid Simius & Bonaparte

!!! Chk Chk Chk

Flowin Immo Allstars

Beatsteaks

Metronomy