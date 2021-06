Watt En Schlick Fest 2021 findet statt!

Der Produzent und Musiker Quincy Jones sagt, was er vom „King of Rock'n'Roll“ Elvis Presley hielt.

Quincy Jones sagte, er hätte nicht mit Elvis Presley zusammengearbeitet, da Presley „ein Rassist war“. Auf die Frage, warum keine Zusammenarbeit entstanden war, führte Jones in einem Interview mit dem Hollywood-Reporter aus: Ich schrieb für Tommy Dorsey, oh Gott, damals in den Fünfzigern war das. Und Elvis kam rein und Tommy sagte „Ich spiele nicht mit ihm“. Er war ein rassistischer ... — jetzt halte ich aber meinen Mund. Aber jedes Mal, wenn ich Elvis sah, wurde er von Otis Blackwell gecoacht, der ihm beibrachte wie man singt. Otis Blackwell, ein Songwriter und Pianist, der maßgeblich den Rock'n'Roll beeinflusste, gab wiederum in…