Weezer marschieren trotz Mordanklage tapfer durch Coachella-Set

Weezer eröffneten den zweiten Tag des Coachella und „rockten“ am Samstag auf der Mojave Stage einige ihrer größten Hits. 45 Minuten lang spielte die Band ein kompaktes Set am frühen Nachmittag, das Fan-Favoriten wie „Say It Ain’t So“, „Beverly Hills“ und „Island in the Sun“ umfasste.

Die Band begann ihren Auftritt mit „My name is Jonas“ und fand später im Set Zeit, zur Freude des Publikums eine Coverversion von Metallicas „Enter Sandman“ zu spielen. Ihre Fans waren in voller Stärke erschienen. Und strömten über den Bereich des Bühnenzelts hinaus. Sie hingen in der Nähe der Zäune hinter dem Aufführungsbereich herum. Viele von ihnen hielten Schilder mit einem „W“-Symbol hoch und ahmten damit die Projektion hinter den Jungs nach. Am Ende riefen sie den Namen der Band, als Weezer mit „Buddy Holly“ abschloss.

Dennoch war ihr gut aufgenommener Coachella-Auftritt von einigen überraschenden Kontroversen geprägt. Als jüngste Ergänzung des Festivals, um den Platz von FKA Twigs zu füllen, schafften es alle vier Mitglieder der Band zum Coachella. Darunter auch der Bassist Scott Shriner, dessen Frau, die Bestsellerautorin Jillian Lauren Shriner, letzte Woche nach einer Schießerei mit der Polizei im Stadtteil Eagle Rock in Los Angeles wegen versuchten Mordes verhaftet wurde und in Untersuchungshaft kam.

Shriner soll ihre Waffe auf Polizeibeamte gerichtet haben. Sie wurde angeschossen, nachdem die Polizei einem Hilferuf nachgekommen war, um bei der Suche nach Verdächtigen einer Fahrerflucht zu helfen. Dabei trafen sie Shriner Berichten zufolge in einem nahe gelegenen Wohnhaus mit einer Handfeuerwaffe an.

Weezer im Sommer in Deutschland

Coachella markiert die lange Liste der bevorstehenden Festivalauftritte der Band. Sie werden auch beim Glastonbury, Soundside Festival und den „When We Were Young Festivals“ im Herbst auftreten. Weezer kündigten außerdem eine Europatournee für 2025 an, mit Stopps in Berlin, Zürich und Dublin im Sommer, dazu Rock am Ring und Rock im Park. „Glaubt ihr, wir würden nur für eine Show über den großen Teich fliegen? Auf keinen Fall!! Europa und Großbritannien! Wir sehen uns nächsten Sommer für eine Reihe von Headline-Shows und Festivals. Bis dann! Wir packen schon mal unsere Koffer“, schrieb die Band im November auf ihrer Website.